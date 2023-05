Jalgaon Crime News : वीज चोरट्याला दंडासह सक्तमजुरी; जिल्हा-सत्र न्यायालयाचा निकाल

Jalgaon News : भडगाव तालुक्यातील वीजचोरीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला जिल्‍हा न्यायालयातील न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांनी एक वर्षे सक्त मजुरीसह दहा हजारांचा दंड ठोठावला. (fine of 10 thousand was imposed along with hard labor for 1 year to electricity thief jalgaon news)

डोंगरगाव (ता. भडगाव) शिवारातील पंजाबराव धनराज देशमुख यांनी पोल्ट्रीफार्म हाऊसमध्ये मका दळण्याच्या गिरणीवर महावितरण कंपनीतर्फे कनेक्शन घेतले आहे. गिरणीवरील वायर कट करून सुमारे ४४ हजार ३७५ युनिट म्हणजे दोन लाख ९३ हजार ७२० रुपयांची वीज चोरी केल्याप्रकरणी महावितरणचे सहाय्यक अभियंता अभय मनोहर पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात २९ डिसेंबर २०१९ ला गुन्हा दाखल झाला होता.

या खटल्याची सुनावणी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे. जे. मोहिते यांच्यासमोर झाली. सरकार पक्षातर्फे पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. यात फिर्यादी सहाय्यक अभियंता अभय पाटील यांची साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरली.

दोन्ही बाजूंचा प्रदीर्घ युक्तिवाद, प्राप्त पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदारांच्या साक्षवरून पंजाबराव धनराज देशमुख यांच्यावर दोष सिद्ध झाल्याने भारतीय विद्युत कायदा कलम-२००३ चे कलम १३५ अन्वये एक वर्षे सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची साधी कैदाची शिक्षा ठोठावली.

आरोपीने दोन लाख ९३ हजार ७२० रुपये महावितरण कंपनीला एक महिन्याच्या आत द्यावेत, असा आदेशही दिला. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील वैशाली महाजन यांनी काम पाहिले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय गोसावी यांनी सहकार्य केले.