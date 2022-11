जळगाव : राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता जाऊन भारतीय जनता पक्ष व शिंदे शिवसेना गटाची सत्ता आली. या सत्तांतरानंतर जळगाव जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची सभा सोमवारी (ता. २१) होणार आहे. या सभेत वितरित केलेल्या निधीपैकी २५ टक्के अद्यापही खर्च होणे बाकी आहे. यावरून सभेत वादळी चर्चा होऊन अधिकारी फैलावर घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सकाळी अकराला ही सभा होईल. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील अध्यक्षस्थानी असतील. खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, सर्व आमदार या वेळी उपस्थित राहतील. (First meeting of DPDC after power transition on Monday 25 percent of funds still unspent Jalgaon News)

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक अंदाजपत्रकात ५९९ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यापैकी केवळ २०८ कोटी रुपये बीडीएस प्रणालीद्वारे जिल्ह्यास उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील ७४ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

ऑक्टोबर महिन्याअखेर ५७ कोटी ३९ लाखांचा खर्च विविध योजनांवर झाला आहे. वितरित निधीपैकी ७६ टक्के खर्च झाला आहे. अद्यापही २५ टक्के खर्चित होणे बाकी आहे. मागील वर्षीही मार्चअखेर निधी अखर्चित राहिला होता. तसा निधी यंदा खर्चाविना शिल्लक नको पाहिजेत, अशा सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी दिल्या आहेत. तरीही निधी अखर्चित राहात आहे.

