Airline Service : जळगावची विमानसेवा 11 महिन्यांपासून ठप्प

जळगाव : तब्बल ११ महिन्यांहून अधिक काळ जळगावची विमानसेवा बंद आहे. ती सुरू होण्याबाबत राजकीय इच्छाशक्तींचा अभाव आहे. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून जळगावचे विमानतळ (Airport) बांधले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) बुधवारी (ता. १६) जळगाव दौऱ्यावर येत आहेत. ते हा प्रश्न मार्गी लावतील का, असा प्रश्‍न आहे. (flight service has been closed for more than 11 months jalgaon news)

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते या विमानतळाचे उद्‌घाटनही झाले होते. मात्र, या ना त्या कारणांमुळे विमानसेवा खंडित होत आहे. विमानसेवेमुळे जळगावचे नाव देशपातळीवर गेले होते.

विमानाने काही तासांतच देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचू, असा विश्वास येथील व्यापारी, उद्योजक, डॉक्टर, वकील, अभियंते व शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत होता. काही महिने नियमित सेवा सुरू होती. नंतर त्यात अनेक कारणांनी खंड पडला आहे.

आतातर गेल्या ११ महिन्यांपासून ही सेवा बंदच आहे. त्यामुळे शासनाने विमानतळावर केलेला कोट्यवधींचा खर्च वाया जातो की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मार्च २०२२ पासून जळगावची विमानसेवा बंद असल्यामुळे मुंबईला जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे.

तीन वर्षांपूर्वी उड्डाण योजनेंतर्गत हैदराबाद येथील ‘ट्रू जेट’ या विमान कंपनीने जळगावची विमानसेवा सुरू केली होती. अपेक्षित प्रवासीसंख्या मिळत नसल्यामुळे आर्थिक तोटा झाला असल्याचे सांगत, विमान कंपनीने जळगावची विमानसेवा बंद केली आहे.

‘ट्रू जेटचे’ ७५ टक्के भागभांडवल विन एअर या परदेशी कंपनीने विकत घेऊन जळगावची सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, या कंपनीने ट्रू जेटला ठरलेल्या भागभांडवलापैकी एकही रुपया न दिल्याने ट्रू जेटने विन एअर कंपनी कोठलीही सेवा वर्ग केली नसल्याचे कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले.

त्यामुळे जळगावची विमानसेवा उड्डाण योजनेंतर्गत सुरू करण्याचा डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत झालेल्या बैठकीत निर्णय हेाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांचा पाठपुरावा विमानसेवा सुरू करण्यास अपुरा पडतोय. यामुळे अकरा महिन्यांपासून सेवा बंदच आहे.

नाइट लँडिंगची सोय तरीही...

बहुतांश विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्या नाइट लँडिंगची सोय नसल्याने सेवा नाकारतात. मात्र, जळगाव विमानतळावर सर्व सुविधा असताना, एकही कंपनी सेवा देण्यासाठी पुढे का येत नाही, हा प्रश्‍न आहे. लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय हवाई उड्डाणमंत्र्यांकडे सातत्याने प्रश्‍न मांडल्यास यश येईल, अशी अपेक्षा उद्योजक, व्यापारी, विविध क्षेत्रातील व्यक्तींची आहे.

"जळगाव विमानसेवेचा रूट उड्डाण योजनेंतर्गत मंजूर झाला आहे. जळगाव विमानतळावर सर्व विमानांसाठी आवश्‍यक सोयी आहेत. विमान कंपन्यांनी सेवा सुरू केल्या तर फायदा होईल. जळगावरून पुणे, मुंबई, नागपूर, गुजरात, मध्य प्रदेशात जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. विमानसेवेबाबत केंद्र स्तरावर निर्णय होतो. स्टार एअर लाइन सेवा देणार असा प्रस्ताव होता."

-रोझी रवींद्रन, संचालक, विमानतळ, जळगाव

"‘कॅट’ असोसिएशनतर्फेही विमान सेवेबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. व्यापारी, उद्योजकांचा विमानसेवेमुळे वेळ वाचणार आहे. स्टार एअर लाइनने ‘कॅट’ असोसिएशनला जानेवारीपासून सेवा सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले होते. मात्र, त्या कंपनीला नवीन विमाने मिळाली नाहीत. मार्च महिन्यात विमान येईल व एप्रिलपासून विमानसेवा सुरू होईल, असे सांगण्यात आले आहे."

-पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष, ‘कॅट’ असोसिएशन