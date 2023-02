Jalgaon News : रेल्वेखाली आल्याने तरुण जागीच ठार

By

जळगाव : धावत्या रेल्वेखाली आल्याने दिनकरनगरातील तरुण जागीच ठार झाला. ही घटना मंगळवारी (ता. १४) रात्री दहाच्या सुमारास घडली.

नारायण शरद पवार (वय २६) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तो नाशिकला (Nashik) कामाला आहे. (young man died on spot after falling under train jalgaon news)

दोन दिवसांपासून आई-वडीलांची भेट घेण्यासाठी आला होता. नारायणची ही भेट शेवटची ठरली. दिनकरनगरातील नारायण पवार गेल्या तीन महिन्यांपासून नाशिक येथील मेडिकल दुकानावर काम करीत होता.

दोन दिवसांपूर्वीच तो जळगावला आई-वडील व बहिणीला भेटण्यासाठी आला होता. मंगळवारी (ता. १४) रात्री आठला चौकातून जाऊन येतो, असे आईला सांगून घराबाहेर पडला. मात्र, तो रात्री घरी आला नाही.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

रात्री दहाच्या सुमारास जळगाव-आसोदादरम्यान रेल्वे रूळ ओलांडत असताना, धावत्या रेल्वेखाली आल्याने तो जागीच ठार झाला. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर शनिपेठ पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार मनोज इंद्रेकर, मुकुंद गंगावणे यांनी धाव घेऊन मृतदेहाचा पंचनामा केला. पोलिसांनी खिशातील कागदपत्रांच्या आधारे मृताची ओळख पटविली.

खासगी वाहनाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मृतदेह रवाना केला. बुधवारी (ता. १५) सकाळी दहाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांना देण्यात आला. मृत नारायणच्या पश्चात आई अनिता, बहीण पूनम आणि वडील शरद रामदास पवार असा परिवार आहे. याबाबत शनिपेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.