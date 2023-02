Railway Bridge : रेल्वेतर्फे फुटवेअर दादऱ्याचे काम सुरू; नागरिकांना रहदारीचा मिळणार दिलासा

जळगाव : शिवाजीनगर भागातून रेल्वेस्थानकाच्या (Railway) पलीकडे जाण्यासाठी फुटवेअरची सुविधा करावी, अशी मागणी नागरिकांची होती. (foot bridge for Shivaji Nagar will be started by Railways citizens will get relief from traffic jalgaon news)

त्यासाठी नागरिकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांची भेटही घेतली होती. रेल्वेतर्फे आता फुटब्रिजचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

शिवाजीनगर भागाकडून गावात जाण्यासाठी रेल्वेचा जीना होता. मात्र, रेल्वेतर्फे या ठिकाणी रेल्वेरूळाची सहावी लाईन टाकली होती. परिणामी, शिवाजीनगरवासीयांचा गावात जाण्याचा मार्ग बंद झाला होता. नागरिकांना रेल्वे रूळ ओलांडून जावे लागत होते.

रूळावर रेल्वेगाडी आल्यास नागकिरांना अडचण येत होती. कधी कधी कपलींगमधून मार्ग काढावा लागत होता. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासामुळे रेल्वेने फुटब्रिजचे काम त्वरित करावे, अशी मागणी या भागातील नगरसेवक,

नागरिक व सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी रेल्वेच्या भुसावळ विभागाचे डीआरएम यांची भेट घेऊन केली होती. त्यानंतर पाठपुरावा केला होता. आता रेल्वेतर्फे या फुटब्रिजचे काम शुक्रवार (ता. २४)पासून सुरू करण्यात आले आहे. या ब्रिजमुळे शिवाजीनगर परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.