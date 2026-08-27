जळगाव - परदेशात राहूनही भारतीय संस्कार, योग व कुटुंबाच्या परंपरेशी नाते जपणाऱ्या नाशिक व जळगावशी नाळ जुळलेल्या आर्या शाह हिने वयाच्या चौथ्या वर्षी १०८ सूर्यनमस्कार पूर्ण करण्याची कामगिरी केली. तिच्या या कामगिरीची नोंद इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स व एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये झाली आहे. सुशील शाह व भैरवी शाह यांची कन्या आर्या कुटुंबासह कॅनडात वास्तव्यास आहे. परदेशातील वातावरणात वाढत असतानाही योग, शिस्त व भारतीय संस्कारांची नाळ तिने घट्ट धरून ठेवली आहे. तिच्या कामगिरीमागे केवळ योगाचा सराव नसून, कुटुंबातील योगाची परंपरा व लहानपणापासून मिळालेले संस्कारही महत्त्वाचे ठरले आहेत..आईचा योग पाहून प्रवास सुरूआर्याने योगाची सुरुवात कोणताही विक्रम करण्याच्या उद्देशाने केली नाही, तर आई भैरवी योगाभ्यास करताना पाहून आर्याने तिची नक्कल करण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला खेळ म्हणून केलेला सराव हळूहळू तिच्या दैनंदिन सवयीचा भाग बनला. आई भैरवीकडून आर्याने योग, नियमितपणा व सातत्य शिकले, तर वडील सुशील यांच्याकडून तिला प्रोत्साहन, आत्मविश्वास व प्रयत्न करीत राहण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे नियमित सराव, सातत्य व कुटुंबीयांच्या प्रोत्साहनामुळे तिने १०८ सूर्यनमस्कार पूर्ण करण्याचे आव्हान यशस्वीपणे पार केले..आर्या धीरजलाल रतिलाल शाह व स्मिताबेन धीरजलाल शाह (वडिलांचे आई-वडील) यांची नात आहे. ते येवला (जि. नाशिक) येथे राहतात, तर राजेंद्र चंदूलाल गुजराथी व विनिता राजेंद्रलाल गुजराथी (आईचे आई-वडील) चोपडा (जि. जळगाव) येथे वास्तव्यास आहेत..दोन्ही कुटुंबांना आनंदआर्याच्या या विक्रमाचा कुटुंबाला आनंद झाला असला, तरी तिच्या आजी-आजोबांसाठी हा विक्रमापेक्षा मोठा क्षण आहे. पुढील पिढीपर्यंत चांगल्या सवयी, योग व संस्कार पोहोचत असल्याचा आनंद त्यांना आहे. आर्यानेही लहान वयात सातत्य व शिस्तीच्या जोरावर मोठे ध्येय साध्य करता येत असल्याचे सिद्ध केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.