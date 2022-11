By

जळगाव : शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवावेत, या मागणीसाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्रीधर विष्णू चौधरी महापालिकेसमोर बेमुदत उपोषणास बसले आहेत.

मात्र, चार दिवस उलटूनही प्रशासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यांना समर्थन देण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ४) सकाळी दहाला नागरिक महापालिकेसमोर निदर्शने करणार आहेत. (Fourth day of hunger strike to plug potholes Neglect of Administration Jalgaon News)

गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाला शहरातील जनतेकडून पाठिंबा मिळत आहेत. मात्र, प्रशासनाला त्यांच्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासही अधिकारी तयार नाहीत. त्यामुळे आता नागरिक संतप्त झाले आहेत.

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी आपण उपोषण सुरू केले आहे. मात्र, प्रशासनाचे कोणीही चर्चेस आलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाला जागे करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी दहा ते अकराच्या दरम्यान नागरिकांनी महापालिका सतरा मजली इमारतीसमोर येऊन निदर्शने करावीत व उपोषणाला साथ द्यावी, असे अवाहनही त्यांनी केले आहे.

