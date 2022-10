By

जळगाव : रिंग रोड यशवंत कॉलनीतील तरुणीची दिवाळी ऑफर्समध्ये आवश्यक साहित्याची ऑर्डर देण्याच्या नावाखाली तब्बल २९ हजारांची ऑनलाइन फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला असून, जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी दोघा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

दिशा अनिल अग्रवाल (वय २९) रिंग रोड यशवंत कॉलनीत वास्तव्याला आहेत. त्या ऑनलाइन पद्धतीने व्यवसाय करून कुटुंबाला हातभार लावतात. दिशाने ऑनलाइन पद्धतीने दिवाळी सणासाठी लागणाऱ्या वस्तू ऑर्डरनुसार मागविल्या होत्या.(Fraud of Girl for 29 thousand under Online Diwali Offers Jalgaon cyber crime News)

ऑनलाईन पैसे ट्रान्स्फर करूनही कोणत्याही वस्तू आल्या नाहीत. यासाठी साक्षी सिंग आणि पीयूष जैन (रा. उदयपूर, राजस्थान) यांनी तरुणीचा विश्वास संपादन करून फोन-पे मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून २९ हजार रुपये घेऊन फसवणूक केली आहे.

तरुणीने शनिवारी (ता. १) जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार असून, दुपारी दोनला साक्षी सिंग आणि पीयूष जैन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार पुरुषोत्तम वागळे तपास करीत आहेत.

