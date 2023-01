Jalgaon Crime News : 2 चोरट्यांकडून 5 दुचाकी जप्त

जळगाव : शहरातून दुचाकी चोरून त्यांची मध्य प्रदेशात विल्हेवाट लावणाऱ्या भामट्यांना एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली आहे.

मिळालेल्या माहितीवरून पोलिस निरीक्षक जयपाल हिरे यांच्या पथकातील उपनिरीक्षक आनंदसिंग पाटील, गणेश शिरसाळे, किशोर पाटील, विकास सातदिवे, योगेश बारी, छगन तायडे यांनी पाठलाग करून नितीन सुरेश सपकाळे (वय २३, रा. भालेाद, ता. यावल), अजिमुद्दीन नसिरुद्दीन (३०, बऱ्हाणपूर) यांना अटक केली. (From Two thieves Five bikes confiscated Police have arrested Jalgaon Crime News)

पाच दुचाकी चोरट्यांनी काढून दिल्या. त्यांच्याकडून इतरही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

जळगाव शहरासह इतर ठिकाणाहून चोरून नेलेल्या दुचाकींची दोघेही मध्य प्रदेशात विल्हेवाट लावत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्या अनुषंगाने पोलिस तपास करीत आहेत.

