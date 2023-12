Jalgaon News : वेटर, प्राध्यापक ते कीर्तनकार...तरवाडेच्या भूमिपुत्राचा प्रवास; शासकीय नोकरीसाठी दिला मदतीचा हात

Jalgaon News : हलाखीची परिस्थिती आहे. परंतु शिक्षणाची आस आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महामार्गावर असलेल्या एका हॉटेलमध्ये वेटरचे काम करून शिक्षण घेतले. विज्ञान शाखेत प्रवेशाची इच्छा असताना पैशांअभावी शक्य झाले नाही म्हणून कला शाखेत प्रवेश घेतला आणि प्राध्यापक झाले.

केवळ स्वतः प्राध्यापक झाले, असे नाही तर आपल्या कमाईतून अनेकांना शिकवले. (From waiter professor to kirtankar journey of Bhoomiputra of Tarwade jalgaon news)