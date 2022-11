जळगाव : प्रभागातील रस्त्यांच्या कामासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला, त्यातून अंतर्गत रस्त्यांची कामे करावीत, असे आदेश उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महापालिकेच्या महासभेत प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी प्रत्येक प्रभागासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. त्या निधीसाठी उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांनी चारही प्रभाग अधिकाऱ्यांची सोमवारी (ता. ३१) बैठक घेतली.(Fund of Rs One Crore use to Do internal road works Deputy Mayor Patil Notice to Ward Officer Jalgaon News)

प्रभागातील अंतर्गत जे मुख्य रस्ते आहेत ते कोणत्याही निधीतून मंजूर नाहीत. अशा रस्त्यांची कामे या एक कोटी रुपयांच्या निधीतून घेण्यात यावीत, असे त्यांनी सांगितले. त्याबाबत तातडीने अहवाल तयार करून तो मंजुरीसाठी पाठवावा.

त्यासाठी निविदा काढून मक्तेदार नियुक्त करावेत, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. शहातील अनेक प्रभागांत रस्त्यांची कामे न झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. ती कामे तातडीने करण्याची गरज असल्याने अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कार्यवाही करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.

