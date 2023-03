Jalgaon News : विमा प्रीमियमची रक्कम ग. स. संस्थेकडून अदा

जळगाव : जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांच्या सहकारी (ग. स.) सोसायटीच्या सदस्यांची एक हजार रुपयांची विमा प्रीमियमची रक्कम संस्थेतर्फे अदा करण्यात आली आहे, अशी माहिती अध्यक्ष उदय पाटील यांनी दिली आहे. (g s Insurance premium amount of one thousand rupees for members of society was paid by organization jalgaon news)

याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, की संस्थेच्या सभासदांची पाच लाख रुपयांचा नैसर्गिक मृत्यू जीवन सुरक्षा विमा पॉलिसी काढण्यात आली आहे. पॉलिसीची प्रीमियम रक्कम दोन हजार ५९६ पैकी एक हजार रुपये मात्र संस्थेतर्फे अदा करण्यात आली असून, ही रक्कम सभासद वर्गणीत पूर्ववत जमा करण्यात आली आहे.

सभासद मृत झाल्यास शंभर टक्के कर्जमाफी, तसेच नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पाच लाख व अपघाती मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये वारसांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते, तथापि विमा पॉलिसीबाबत काही सभासदांकडून चुकीची व खोटी माहिती पोस्ट करून दिशाभूल केली जात आहे. तरी सभासदांनी विश्‍वास ठेवू नये, असे अवाहनही श्री. पाटील यांनी केले आहे.