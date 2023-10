Jalgaon News : जळगावातील कचऱ्यावर होणार आता गॅस निर्मिती; बीपीसीएल कंपनीचा प्रस्ताव

Jalgaon News : शहरात रोज ७० टन कचरा जमा होतो. आव्हाणी शिवारातील डंपीग ग्राउंडवर त्याचे विलगीकरण करण्यात येते. मात्र, आता याच कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून सीएनजी गॅस निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव बीपीसीएल कंपनीने महापालिकेला दिला आहे.

महापालिकेतर्फे त्यावर सकारात्मक विचार सुरू असून, त्यापासून महापालिकेलाही उत्पन्नाचा पाच टक्के हिस्सा मिळणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी दिली.

महापालिकेतर्फे शहरातून जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्याबाबत शासनाकडून महापालिकेला पत्र देण्यात आले होते. (Gas production will now be done on waste of Jalgaon news)

त्यानुसार महापालिकेतर्फे डंपींग ग्राऊंडमधील कचऱ्यावर बायोमायनिंग सुरू करण्यात आले आहे. आता कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव बीपीसीएल कंपनीने दिला आहे.

याबाबत माहिती देताना आयुक्त डॉ. गायकवाड यांनी सांगितले, कि ‘बांधा वापरा आणि हस्तातंरीत करा’ या तत्ववावर तब्बल २५ वर्षासाठी हा प्रकल्प उभारला जाईल. यातून सीएनजी गॅसची निर्मिती केली जाईल.

कंपनीतर्फे त्याची विक्री करण्यात येईल. कंपनीला होणाऱ्या नफ्यात पाच टक्के हिस्सा महापालिका मागणी करणार आहे. जळगाव शहरातून रोज सुमारे ३०० मेट्रीक टन कचरा गोळा केला जातो.

हा कचरा आव्हाणी शिवारातील कचरा डंपींग ग्राऊंडमध्ये वर्षानुवर्ष साठवला जात आहे. सध्या या ठिकाणी २ लाख ८० हजार मेट्रीक टन कचरा पडून आहे. त्यापैकी १ लाख ६० हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर बायोमायनिंग केले जात आहे. महापालिकेने कंपनीच्या प्रस्तावाला दोन अटी टाकून प्रकल्प उभारण्यास संमती दर्शवली आहे. संमतीचे पत्र दोन दिवसांत पाठवले जाणार आहे.