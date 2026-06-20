जळगाव

तरुणीसोबत व्हायरल फोटोवर गिरीश महाजनांची प्रतिक्रिया, म्हणाले, बदनामीचा उद्देश, चौकशी व्हावी

Girish Mahajan Viral Photoगिरीश महाजन यांच्यासोबत एका तरुणीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चर्चा रंगल्या होत्या. आता या प्रकरणी जळगाव पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे.
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girish mahajan

esakal

सूरज यादव
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जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्हायरल फोटोंच्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. गिरीश महाजन यांच्यासोबत एका तरुणीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चर्चा रंगल्या होत्या. आता या प्रकरणी जळगाव पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. सायबर शाखेत गुन्हा दाखल झाला आहे. मंत्री महाजन यांनी यावर आता प्रतिक्रिया दिली आहे.

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