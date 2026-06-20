तरुणीसोबत व्हायरल फोटोवर गिरीश महाजनांची प्रतिक्रिया, म्हणाले, बदनामीचा उद्देश, चौकशी व्हावी

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्हायरल फोटोंच्या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. गिरीश महाजन यांच्यासोबत एका तरुणीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चर्चा रंगल्या होत्या. आता या प्रकरणी जळगाव पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. सायबर शाखेत गुन्हा दाखल झाला आहे. मंत्री महाजन यांनी यावर आता प्रतिक्रिया दिली आहे. .मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत तरुणीचे फोटो व्हायरल झाले होते. हे फोटो शेअर करत अनेकांनी आक्षेपार्ह कमेंट केल्या होत्या. यानंतर ती तरुणी कोण? गिरीश महाजन यांच्याशी काय संबंध असे प्रश्नही उपस्थित होत होते. यावर आता मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हायरल होत असलेले फोटो खोटे आहेत. ते बनावट असल्याची माहिती महाजन यांनी दिली..Nashik: भेसळखोरांना तुकाराम मुंढेंच्या दणक्यानंतर मंत्रीही थेट बाजारात; झिरवाळांनी तपासलं दूध.शुक्रवारी सकाळपासून समाजमाध्यमांवर गिरीश महाजनांची एका महिलेसोबतची आक्षेपार्ह छायाचित्रे व्हायरल होत होती. एक्स, फेसबुकसह अन्य माध्यमांवर या छायाचित्रांसह काही बदनामीकारक, आक्षेपार्ह कमेंट्सही मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्या..'एआय' निर्मित छायाचित्रे, तक्रार करणार : महाजनया व्हायरल छायाचित्रांबाबत प्रसारमाध्यमांनी गिरीश महाजनांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ही छायाचित्रे 'एआय' निर्मित व मॉर्फ केलेली असल्याचा दावा केला. काही विरोधकांनी जाणीवपूर्वक ही छायाचित्रे बदनामी करण्याच्या उद्देशाने व्हायरल केली आहेत. या प्रकरणी तक्रार दाखल करून चौकशीची मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले..सायबर पोलिसांत गुन्हादरम्यान, पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. पोलिसांनी जळगाव सायबर शाखेत अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ३५६, ३ (५) तसेच, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम कलम ६६ (सी), ६७ अन्वये गुन्हा नोंदविला आहे. पोलिस निरीक्षक सतीश गोरडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.