Girish Mahajan Retirement : गिरीश महाजनांचे राजकीय निवृत्तीचे संकेत? 'माझ्या सात टर्म झाल्या, अजून किती दिवस...' वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ, उत्तराधिकारीही केला जाहीर!

चाळीसगाव (जळगाव) : 'कॉलेज सोडल्यापासून मी निवडून येत आहे. माझ्या सात टर्म झाल्या. अजून एखादी टर्म आपण राहू; पण आणखी किती दिवस ? कुठेतरी आपणही थांबले पाहिजे. केव्हा व कुठे थांबायचे, हे आपल्यालाच कळले पाहिजे', हे उद्गार आहेत मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan political retirement news) यांचे..चाळीसगाव येथे सोमवारी (ता. २७) आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या नियोजनातून साकारलेल्या विविध विकासकामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजनप्रसंगी महाजनांनी केलेले हे वक्तव्य त्यांच्या सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत देत आहेत..गिरीश महाजन यांनी सांगितले, की राजकारणात म्हसनात जाईपर्यंत 'मी'च 'मी'च पाहिजे, असे काहींना वाटते. उठता येत नाही, बसता येत नाही, चालणं अवघड झालं, तरीही 'मी'च असा काहींचा अट्टाहास. हे आता चालणार नाही आणि लोकांनाही ते कळायला लागले आहे. लोकही मग मतदान पेटीतून उत्तर देतात, असा टोला त्यांनी लगावला..Shalarth ID Scam : 841 बोगस शिक्षक अन् 160 कोटींची फसवणूक! शालार्थ घोटाळ्यात मोठा मासा गळाला; भाजप नेत्याच्या अटकेने खळबळ, संस्थाचालकाच्या फलटणमधून आवळल्या मुसक्या.मी अजून एखादी टर्म असेल. मात्र, थांबत असताना पक्षाचे भविष्य काय, याचा विचार करायला पाहिजे. ज्या पक्षाने आपल्याकडे काही नसताना आपल्याला मोठे केले, त्या पक्षाची सूत्रे कोणाकडे देणार याचे उत्तर शोधता आले पाहिजे. त्यामुळे आपल्यानंतर आमदार मंगेश चव्हाण हे त्याचे उत्तर आहे, असे सांगून मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार चव्हाण हेच त्यांचे उत्तराधिकारी असल्याचे सूतोवाच केले..Gokul Election News : देवाभाऊंना बोला... मुश्रीफांना घ्या... गोकुळ बिनविरोध करा; राजेश पाटील यांचा शिवाजी पाटील यांना सल्ला, महाराजस्व कार्यक्रमात जुगलबंदी.चव्हाणांवर स्तुतिसुमनेमंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या कार्याचे कौतुक करून सांगितले, की आपल्या सात टर्मचे रेकॉर्ड त्यांना मोडायचे आहे आणि ते मोडतील, याबाबत कोणाच्या मनात शंका नाही. नुसत्या इमारती, रस्ते बांधून दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा, चौथ्यांदा कोणी निवडून येत नाही, तर त्यासाठी कार्यकर्त्यांचा विश्वास आपल्यावर असावा लागतो, तसा त्यांचाही नेत्यावर असावा लागतो. कार्यकर्त्यांच्या संकट काळात एकरूप व्हावे लागते. कार्यकर्ता आणि नेता हे एकमेकांना पूरक आहेत. हे सर्व गुण आमदार मंगेश चव्हाणांमध्ये असल्याने त्यांच्यात आपण जळगाव जिल्ह्यातील उद्याचा नेता पाहतो आहे, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.