Girish Mahajan News : आठवडाभरात नवीन पर्यटन धोरण : गिरीश महाजन

जळगाव : राज्यात पर्यटन विकासासाठी सरकार सकारात्मक असून, अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्र मागे कसे राहिले, यावर चिंतन करीत नव्याने सर्वसमावेशक पर्यटन धोरण आठवडाभरात मंजूर करण्यात येईल.

त्यादृष्टीने राज्याच्या सहा विभागांत शिवसृष्टीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास तथा पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.