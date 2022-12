जळगाव : देशात विख्यात असलेल्या जळगावच्या सुवर्णबाजारात आज (ता.२२) सोन्याच्या दराने प्रतितोळा ५६ हजारांचा आकडा पार केला. अर्थात, हा दर जीएसटीसह असला तरी प्रत्यक्ष सोन्याचा भाव आज ५५ हजारावर गेला होता. चांदीही ‘भाव’ खात असून बाजारात चांदीचा दर गुरुवारी ७० हजारांच्या जवळपास पोचला.

गेल्या दोन महिन्यांपासून सोने- चांदीच्या दरात प्रचंड चढ- उतार सुरु आहे. महिनाभरापासून तर हे दर सातत्याने वाढत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाली त्याला कारणीभूत असल्या तरी भारतात साधारणतः: लग्नसराईच्या हंगामात सोने- चांदीच्या दरात वाढ होते, असे मानले जाते. (Gold price in Jalgaon gold market at 56 thousand Rate hit high GST Silver is also in of 70 thousand Jalgaon News)

५६ हजारांवर पोचले सोने

गुरुवारी सोन्याच्या भावाने जळगावात उच्चांक गाठला. २४ कॅरेट प्रतितोळा (१० ग्रॅमसाठी) सोन्याचा भाव जळगावात गुरुवारी ५४ हजार ८०० हजार होता, त्यात ३ टक्के जीएसटीची रक्कम समाविष्ट केली तर तो तर ५६ हजारांपर्यंत पोचतो. येणाऱ्या काळात सोन्याचा दर ६० हजारांपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

चांदीही ७० हजारांच्या घरात

प्रतिकिलो चांदीचा दर जळगावच्या बाजारात ६८ हजार ५०० होता. त्यात ३ टक्के जीएसटीची रक्कम समाविष्ट केली तर चांदी ७० हजारांच्या घरात आज विकली गेली.

"आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने- चांदीच्या दरात चढउतार होत असून त्याचा परिणाम जळगावच्या बाजारातही जाणवत आहे. येणाऱ्या काळात कोरोनाचा उद्रेक वाढल्यास सोन्याचे दर अधिक वाढण्याची शक्यता आहे."

- मनोहर पाटील , जनसंपर्क अधिकारी, रतनलाल बाफना ज्वेलर्स

