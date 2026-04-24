Gold Price Drop : सोन्याच्या दरात 1200 तर चांदी तब्बल 5000 रुपयांनी स्वस्त! सराफ बाजारात खरेदीसाठी झुंबड, गुरुपुष्यामृतयोग अन् गडगडले भाव

जळगाव : यंदच्या वर्षातील गुरुवारी (ता. २३) पहिला गुरुपुष्यामृतयोग होता. शुभ मानल्या जाणाऱ्या गुरुपुष्यामृतयोगाच्या मुहूर्तावर सराफ बाजारात अनपेक्षित चित्र दिसून (gold price drop in Jalgaon) आले. चांदीच्या भावात तब्बल पाच हजार, सोन्यात एक हजार २०० रुपयांची घसरण झाली. यामुळे ग्राहकांनी संधी साधत सोने-चांदी खरेदी केली..मागील काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या भावात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. मागील आठवड्यात अमेरिका-इस्राईल-इराण यांच्यात काही काळ युद्धबंदीच्या घोषणेनंतरही सोन्या-चांदीचे भाव अस्थिर झाले होते. या आठवड्यात भाव काहीसे स्थिर होते. बुधवारी (ता. २२) भावात कोणताही बदल झाला नव्हता..बुधवारी सोने एक लाख ५२ हजार २०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होते. त्यात गुरुवारी एक हजार २०० रुपयांची घसरण होऊन सोने एक लाख ५१ हजार रुपयांवर आले. चांदी दोन लाख ५३ हजार (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) रुपये होती. त्यात पाच हजारांची घसरण होऊन चांदी दोन लाख ४८ हजार (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) रुपयांवर खाली आली आहे. दरम्यान, गुरुपुष्यामृतयोग सोने-चांदी खरेदीसाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. गुरुवारी वर्षातील हा पहिलाच योग होता. भावात घट झाल्याचा फायदा घेत नागरिकांनी दागिने खरेदी केले..गेल्या काही दिवसांतील भाव (विनाजीएसटी)तारीख सोने प्रतिदहा ग्रॅम चांदी प्रतिकिलो१७ एप्रिल १ लाख ५१ हजार १७० २ लाख ५३ हजार१८ एप्रिल १ लाख ५२ हजार ८०० २ लाख ६० हजार१९ एप्रिल १ लाख ५२ हजार ८०० २ लाख ६० हजार२० एप्रिल १ लाख ५२ हजार २ लाख ५५ हजार२१ एप्रिल १ लाख ५२ हजार २०० २ लाख ५३ हजार२२ एप्रिल १ लाख ५२ हजार २०० २ लाख ५३ हजार२३ एप्रिल १ लाख ५१ हजार २ लाख ४८ हजार.