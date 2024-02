Jalgaon News : ‘आपला दवाखाना’ उपक्रम डॉक्टराविना कुलूपबंद; ‘एमबीबीएस’ डॉक्टर मिळेना

Jalgaon News : शासनाने शहरात महापालिकेतून आपला दवाखाना व आरोग्यवर्धिनी केंद्र उघडण्याचा मोठा गाजावाजा केला आहे. परंतु मंजूर १७ पैकी केवळ १० दवाखान्यांना जागा मिळाली आहे. प्रत्यक्षात एकच सुरू आहे.

उर्वरित नऊ दवाखाने तयार आहेत, पण त्यांना एमबीबीएस डॉक्टर मिळत नाही, ‘बीएएमएस’ डॉक्टर भरतीबाबत महापालिकेने मागविलेल्या सविस्तर माहितीचे अद्यापही उत्तर आले नाही. (government has opening its hospital through municipal corporation But out of 17 approved only one is actually running jalgaon news)