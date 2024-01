Jalgaon Agriculture News : ‘सोन्याचं घुंगरू गोफणीला, यंदाच ज्वारीचं पीक आलंय बघा राखणीला..

Jalgaon Agriculture News : जळगाव तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या शेतात रब्बी हंगामातील मुख्य ज्वारीचे पीक आता दुल्ल्यात आले आहे. तालुक्यातील बळिराजा या पिकाचे पाखरांपासून संरक्षण करण्यात व्यस्त राहात आहे.

पूर्वीप्रमाणे ज्वारीच्या पिकात पाखरे राखण्यासाठी उभारण्यात येत असलेला माचवा आता दुर्मिळ झाल्याचे चित्र आहे. (grain of sown jowar crop started to fill farmers seen protecting jowar crop due to abundance of birds jalgaon agriculture news)