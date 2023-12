Gulabrao Patil : आरोग्य सुदृढसाठी गाव हागणदारीमुक्त हवे : पालकमंत्री पाटील

Gulabrao Patil : पाणी, स्वच्छता, आरोग्य हे आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक जीवनातील तीन महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्रामसभा ही केवळ प्रबोधनासाठी उपलब्ध साधन नसून, ती गावाला दिशा देणारी विशेष सभा आहे.

गाव स्वच्छतेसाठी ‘ग्रामसभा’ प्रभावशाली साधन असून, नागरिकांचे आरोग्य सुदृढ, निरोगी राहण्यासाठी गाव सातत्याने हागणदारीमुक्त असावे. (gulabrao patil statement of state government is providing individual and public toilets jalgaon news)