जळगाव : घराचे कर्ज फेडण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपयांची मागणी करत विवाहितेला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. तालुका पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी पतीसह सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. (Harassment of wife to pay house loan Demand to bring 20 lakhs Latest Jalgaon News)

शहरातील हिराशिवा कॉलनीतील माहेर असलेल्या नेहा परेश सोनवणे (वय २२) यांचा विवाह पुणे येथील परेश मनोहर सोनवणे यांच्याशी रितीरिवाजानुसार २०२१ मध्ये झाला. लग्नाचे सुरवातीचे दिवस चांगले गेल्यानंतर विवाहितेला किरकोळ कारणावरून शिवीगाळ करण्यास सुरवात झाली.

त्यानंतर घराचे कर्ज फेडण्यासाठी माहेरहून २० लाख रुपयांची मागणी केली. माहेरून पैसे आणले नाही म्हणून पत्नीला शिवीगाळ व दमदाटी करून मारहाण केली. तसेच सासरे, सासू, दीर यांनी देखील पैशांसाठी तगादा लावला. हा त्रास सहन न झाल्याने विवाहिता माहेरी निघून आल्या. दरम्यान विवाहितेने जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली.

त्यांच्या तक्रारीवरून सोमवारी (ता. १९) रात्री ९ वाजता पती परेश मनोहर सोनवणे, सासरे मनोहर आत्माराम सोनवणे, सासून शर्मिला मनोहर सोनवणे आणि दीर यश मनोहर सोनवणे (सर्व रा. पुणे) यांच्या विरोधात जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक गुलाब माळी करीत आहे.

