Jalgaon News: एरंडोल पालिकेत आमदार पाटील पिता-पुत्रांची दडपशाही; प्रत्येक कामात मक्तेदाराकडून टक्केवारी

By

Jalgaon News : एरंडोल नगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील होणाऱ्या कामात मक्तेदाराकडून टक्केवारी घेऊन आमदार चिमणराव पाटील व त्यांचे पुत्र अमोल पाटील यांनी मोठा गैरव्यवहार केला आहे, यात विद्यमान मुख्याधिकारी तसेच खासगी ठेकेदाराचे संगनमत असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख डॉ. हर्षल माने व माजी नगराध्यक्ष दशरथ महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

एका कुस्ती आखाडा बांधकाम प्रकरणात निविदा काढण्याअगोदरच ते काम पूर्ण करण्यात आले असल्याप्रकरणी चौकशी करावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (harshal mane allegations on MLA Chimanrao Patil And Amol Patil about Erandol Municipality jalgaon news)

जळगाव येथे पद्मालय विश्रामगृहातील पत्रपरिषदेत डॉ. माने म्हणाले की,आमदार चिमणराव पाटील व त्यांचे चिरंजीव अमोल पाटील यांनी एरंडोल पालिकेत दडपशाही सुरू केली आहे. त्यांनी मुख्याधिकारी तसेच खासगी मक्तेदार यांच्याशी संगनमत करून शहरातील विविध कामात इतर मक्तेदारावर दबाव आणून केवळ एकाच मक्तेदाराला गेल्या अनेक वर्षापासून कामे देण्यात येत आहेत.

आमदारांना मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही, ते एरंडोल पालिकेत टक्केवारी व्यस्त आहेत. आमदार पाटील यांनी अद्यापपर्यंत एकही आमसभा घेतलेली नाही.

निविदेआधीच काम सुरू

दशरथ महाजन यांनी सांगितले की, एरंडोल शहरातील अमळनेर दरवाजा परिसरात कुस्ती आखाडा बांधकामाची निविदा काढण्यात आली आहे. या निविदेची अंतिम मुदत सात नोव्हेंबरपर्यंत होती, मात्र सर्व प्रक्रिया होण्याअगोदरच त्या आखाड्याचे कामही सुरू झाले आहे. चाळीस टक्क्यांपर्यंत हे काम करण्यात आले.

निविदेसंदर्भात कोणत्याही कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश पालिकेच्यावतीने देण्यात आला नाही. तरी देखिल खासगी ठेकेदाराने कुस्ती आखाड्याचे चाळीसटक्के बांधकाम पूर्ण केले आहे. या कामात आमदार चिमणराव पाटील, त्यांचे चिरंजीव अमोल पाटील आणि मुख्याधिकारी विकास नवाळे यांची गुपित भागीदारी असल्याचा दावा त्यांनी केला.

माहिती घेऊन बोलणार : चिमणराव पाटील

मी सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय नसतो. त्यामुळे आपण त्यांनी पत्रकार परिषदेत काय आरोप केले, याची माहिती नाही. आपण यावर आपण सध्या काही बोलणार नाही. सविस्तर माहिती घेऊन आपण त्यावर आपण प्रतिक्रिया देऊ, असे मत आमदार चिमणराव पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.