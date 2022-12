Jalgaon News : अवाजवी मालमत्ता कराच्या हरकतींवर 20, 21 ला सुनावणी

By

रावेर (जि. जळगाव) : शहराच्या वाढीव हद्दीतील आणि जुन्या हद्दीतील मालमत्तेच्या अवास्तव करआकारणीबाबत हरकती नोंदविलेल्या नागरिकांची सुनावणी २० आणि २१ डिसेंबरला घेण्यात येणार आहे. पालिकेच्या मुख्याधिकारी स्वालीहा मालगावे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना ही माहिती दिली.

या दोन दिवशी कार्यालयीन वेळेत पालिकेच्या आठवडे बाजार परिसरातील सभागृहात ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या नोटिसा हरकती घेतलेल्या नागरिकांना वाटप करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानुसार नागरिकांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करण्याचे आवाहन श्रीमती मालगावे यांनी केले आहे. (Hearing on objections of excessive property tax on 20th 21st Jalgaon News)

दरम्यान, शहराच्या जुन्या हद्दीतील व नवीन हद्दीतील मिळून सुमारे ३ हजार नागरिकांनी मालमत्ता कराच्या अवाजवी आकारणीबाबत हरकती घेतल्या आहेत. पालिकेने कोणत्याही मूलभूत नागरी सुविधा वाढीव हद्दीत अजूनही दिल्या नसल्याने आपल्याकडून मालमत्ता कर घेऊच नये, अशी काही नागरिकांची भूमिका आहे तर मालमत्ता कर आकारणीचे हे पहिलेच वर्ष असल्याने ६० टक्के ऐवजी २० टक्के कर आकारणी करावी, अशी काही नागरिकांची भूमिका आहे.

जुन्या हद्दीतील करआकारणी देखील अवाजवी झाली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मागील वर्षी अवघे ८०० रुपये कर आकारणी झालेल्या जुन्या मालमत्तेवर यावर्षी १७ हजार रुपये कर आकारणी झाली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नगरविकास संचालनालयाचे जळगावचे अधिकारी ही सुनावणी घेणार असून, ते काय निर्णय देतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. आमदार शिरीष चौधरी यांनी विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात याबाबत तारांकित प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

