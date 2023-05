Jalgaon GMC : जिल्हा रुग्णालयात उष्माघात कक्ष नावालाच; असा कक्षच नसल्याची कर्मचाऱ्यांची माहिती!

Jalgaon News : जिल्ह्यासह शहराचे तापमान ४५ ते ४७ अंशावर असताना, जिल्हा रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘उष्माघात’ कक्ष नावाला स्थापन झाल्याचे दिसून येत आहे. (heat stroke room has only for name in district hospital and government medical college jalgaon news)

उष्माघात कक्ष स्वतंत्र असायला हवा, त्यासाठी किमान दहा स्वतंत्र बेड, कुलर, डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबाय असणे गरजेचे आहे. मात्र, असा कक्ष येथे स्थापन झाला नसल्याचे चित्र सोमवारी (ता. १५) रुग्णालयात पाहावयास मिळाले.

सकाळी जिल्हा रुग्णालयात जाऊन उष्माघात कक्ष असल्याबाबत ड्यूटीवर असलेल्या डॉक्टरला विचारले असता, असा कक्ष नाही? काय काम आहे, असे विचारत संबंधित दुसऱ्या वॉर्डात गेले. तेवढ्यात त्यांना कल्पना आली असावी, की माहिती विचारणारे पत्रकार असावेत, म्हणून त्यांनी लगेच विचारले तुम्ही पत्रकार का? हो उत्तर मिळताच, असा कक्ष असेल मात्र आमच्या वरिष्ठांना माहीत असेल.

त्यांना ११४ क्रमांकांच्या कक्षात जाऊन विचारा. कक्ष ११४ मध्ये जाऊन उष्माघात कक्षाची विचारणा केली असता, उष्माघात कक्ष असल्याचे सांगण्यात आले. कक्ष दाखविण्यास एक डाॅक्टर सोबत दिला. ते कक्ष क्रमांक एकमध्ये घेऊन गेले.

तेथे दुसरेच रुग्ण उपचार घेत होते. उष्माघात कक्षाचा साधा फलकही नव्हता. डॉक्टराने फलक नसल्याचे विचारताच ड्यूटीवरील स्टॉफने कोपऱ्यात पडलेला, साधी प्रिंट काढलेला ‘उष्णाघात कक्ष’ फलक काढून लागलीच बेडवर चिकटविला.

त्या कक्षात उष्माघातसदृष्य रुग्ण दाखल नव्हते. उष्माघात झालेल्या रुग्णावर उपचारासाठी औषधसाठा नव्हता. डॉक्टर, सिस्टरही नव्हते. अचानक अशाप्रकारचे रुग्ण वाढल्यास काय होणार, असा प्रश्‍न यानिमित्त उपस्थित होत आहे.

एकीकडे जिल्हा रुग्णालय व शासकीय महाविद्यालयात मोठमोठ्या शस्त्रक्रिया विनाशुल्क होतात. दुसरीकडे मात्र उष्माघात कक्ष नसणे हे कितपत योग्य, याचा संबंधित यंत्रणांनी विचार करण्याची गरज आहे, असे बोलले जात आहे.