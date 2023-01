Jalgaon News : शेतातील मोबाईल टॉवर हटविण्यासाठी उपोषण

By

अमळनेर (जि. जळगाव) : पावर ग्रीन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने कोणतीही परवानगी न घेता शेतात टॉवर उभा केल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर करावी, या मागणीसाठी जानवे (ता. अमळनेर) येथील नंदलाल पाटील व शरद पाटील यांनी प्रजासत्ताक दिनी (ता. २६) उपोषण केले. (hunger strike for remove mobile tower from farm Power Green Corporation of India Jalgaon news)

शरद पाटील, गोविंद पाटील यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की २९ डिसेंबरला कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणी संदर्भात निवेदन दिले होते. मात्र त्यावर अद्याप कोणतेही कार्यवाही करण्यात आलेले नाही.

त्यामुळे २६ जानेवारीला कार्यालयासमोर उपोषणास बसावे लागत आहे. संबंधितांवर कुठलीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेले नाही. आम्हाला या टॉवरमुळे कोणतेही पीक घेता येत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे.

संबंधितांनी माझ्यासह प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे शेतात उभारण्यात आलेला बेकायदेशीर टॉवर तातडीने हटविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

