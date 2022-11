By

पाचोरा : पिंपळगाव हरेश्वर (ता. पाचोरा) येथे अवैध दारुविक्री करणाऱ्या दोघांना पाचोरा न्यायालयाने तीन महिने कारावास व प्रत्येकी तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. गुन्ह्यातील दोन आरोपींना शुक्रवारी (ता. २५) पाचोरा न्यायालयाने तीन महिने कारावास व प्रत्येकी ३ हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

पिंपळगाव (हरेश्‍वर) पोलिस ठाणे हद्दीत खंडू माळी व संजय शिंदे हे अवैध दारूविक्री करत असल्याबाबत पोलिस शिरस्तेदार उज्ज्वल जाधव यांनी २०२१ मध्ये पिंपळगाव (हरेश्‍वर) पोलिसात दोन वेगवेगळे गुन्हे नोंदविले होते. (Imprisonment fine for two accused who sold illegal liquor Jalgaon Crime News)

या प्रकरणी पाचोरा न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत न्या. एम. जी. हिवराळे यांनी दोघांना तीन महिने सक्षम कारावास व प्रत्येकी तीन हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

या प्रकरणी सरकार पक्षातर्फे विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता अनिल पाटील यांनी काम पाहिले व त्यांना पैरवी पोलिस कर्मचारी म्हणून प्रदीप पाटील व केसवाच राजेंद्र पाटील यांनी मदत केली.

