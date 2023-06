Jalgaon Crime News : अवैध वाळू वाहतूकप्रकरणी पथकाकडून 4 ट्रॅक्टर जप्त

By

Jalgaon News : तालुक्यातील विविध भागात अवैध वाळू वाहतूक करणारे चार ट्रॅक्टर, ट्रॉली वाळूसह पोलिस पथकाने जप्त केल्याने अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना धडकी भरली आहे.

पाचोरा शहर व तालुक्यातील नदीपात्रातून अवैध वाळू वाहतूक केली जात असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी उपनिरीक्षक योगेश गणगे, हवलदार योगेश पाटील, विनोद बेलदार, नरेंद्र नरवाडे, अशोक पाटील यांचे पथक तयार करून त्यांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले.(In case of illegal sand transport Four tractors seized from team Jalgaon Crime News)

या पथकाने वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरांचा सिनेस्टाईल पाठलाग केला व नंदीचे खेडगाव (ता. पाचोरा) गावाजवळ दोन लाख रुपये किमतीचे विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टर व ट्रॉली तसेच दीड हजार रुपयांची एक ब्रास वाळू, हडसन (ता. पाचोरा) येथे २ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे ट्रॅक्टर व ट्रॉली तसेच दीड हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू, पुनगाव -पाचोरा रस्त्यावर बुरहानी स्कूलजवळ ३ लाख रुपये किमतीचे ट्रॅक्टर व ट्रॉली तसेच दीड हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू व शहरालगतच्या जारगाव चौफुलीजवळ ३ लाख २५ हजार रुपये किमतीचे ट्रॅक्टर व ट्रॉली दीड हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू अशी ४ वाहने वाळूसह जप्त केली. विशेष म्हणजे, हे चारही अवैध वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर सोडून चालक फरार झाले. पोलिसांनी अज्ञात मालक व चालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, पोलिस कर्मचारी विलास खैरे, मुकुंद परदेशी, दिलीप वाघमोडे, सचिन निकम करीत आहेत.

