Jalgaon News : विवाहितेच्या छळप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा

जळगाव : विवाहितेकडे पैशांची मागणी करून शिवीगाळ व ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. वाघनगरमधील माहेर असलेल्या विद्या दीपक कापुरे (वय २४) यांचा विवाह गुजरातमधील गांधीधाम येथील दीपक मनोहर कापुरे यांच्याशी झाला आहे.

लग्नाच्या एक वर्षानंतर दीपक कापुरे याने विवाहितेला माहेरहून पैसे आणण्याची मागणी केली. विवाहितेने पैसे आणले नाहीत, म्हणून तिला शिवीगाळ करून ठार मारण्याची धमकी देत छळ केला. त्रास सहन न झाल्याने विवाहिता जळगावी माहेरी निघून आल्या. (In case of Married Women harassment Crime Registered against four Jalgaon Crime News)

याप्रकरणी गुरुवारी (ता. २) विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात पती दीपक मनोहर कापुरे, सासरे मनोहर बाबूराव कापुरे, सासू अनिता मनोहर कापुरे आणि रेखा इंगळे (सर्व रा. गांधीधाम, गुजरात) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार अजित पाटील तपास करीत आहे.

