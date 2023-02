Jalgaon News : सावखेडा येथे दहा हजारांची देशी व गावठी दारु नष्ट; अमळनेर पोलिसांची कारवाई

By

अमळनेर : तालुक्यातील सावखेडा येथे पोलिसांनी तीन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत सुमारे साडेदहा हजार रुपयांची देशी व गावठी हातभट्टीची दारू नष्ट करण्यात आली असून, तीन जणांवर अमळनेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सावखेडा (ता.अमळनेर) येथे देशी व गावठी दारू विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळालेली होती.त्यानुसार पोलिस पथकाने सावखेडा येथील वैदूवाडा भागात राहणाऱ्या बाबू मारुती वैदू (वय ५४) हा घराच्या आडोश्याला दारुविक्री करताना आढळून आला. (Ten Thousand worth of local and village liquor destroyed in Savkheda Amalner police action Jalgaon News)

सुमारे एक हजार रुपयांची गावठी दारू त्याच्याकडून जप्त करण्यात आली. तर त्याच भागात राहणारा रतन मल्लू वैदू (वय ४८) हा झाडाझुडुपांमध्ये विना परवानगी देशी दारूच्या बाटल्या बाळगून विक्री करताना आढळून आला असून, त्याच्याकडून ६ हजार १६० रुपयांच्या ८८ देशी दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.

तर १ हजार ४०० रुपयांची गावठी हातभट्टीची दारू नष्ट करण्यात आली आहे. तसेच भिका मारुती वैदू (वय ६५) यांच्याकडे देखील छापा टाकून १४०० रुपयांची ३५ लिटर दारू नष्ट करण्यात आली. अमळनेर पोलिसांनी तीन ठिकाणी केलेल्या कारवाईत सुमारे १० हजार १६० रुपयांची देशी व गावठी हातभट्टीची दारू नष्ट करण्यात आली आहे.

ही कारवाई पोलिस उपनिरीक्षक नरसिंग वाघ, पोलिस कर्मचारी संदेश पाटील, सुनील जाधव, महिला पोलिस कर्मचारी नजिमा पिंजारी आदींच्या पथकाने केली असून, दोन्ही जणांवर अमळनेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

