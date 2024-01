Jalgaon News : तिळगुळाचा गोडव्याला महागाईचा तीट

Jalgaon News : मकरसंक्रांतीच्या सणाला अवघे पाच दिवस शिल्लक आहेत. तत्पूर्वी बाजारात पांढऱ्या रंगाची तीळ, गूळ विक्रीसाठी आला आहे.

त्याची मागणी वाढली असून गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा भाव वाढले आहेत. त्यामुळे या गोडव्याला महागाईची किनार दिसून येत आहे. तिळाचे भाव २०० ते २२० रुपये तर गुळाचे भाव ५५ ते ६० रुपये किलो याप्रमाणे आहे. (increasing price of White Sesame jaggery in market due to makar sankranti jalgaon news)