Maharashtra Monsoon Update : शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार! दक्षिण भारतातून मॉन्सूनची वाटचाल सुरू; जाणून घ्या महाराष्ट्रात कोणत्या तारखेला होणार एन्ट्री?

गणपूर (ता. चोपडा) : 'नेमेचि येतो पावसाळा' असे आपण नेहमीच म्हणतो. मात्र, दर वर्षी आनंदाची चाहूल घेत रौद्ररूप घेऊन येणारा मॉन्सून दक्षिण भारतातून सुरू होतो (monsoon 2026 arrival date in Maharashtra) आणि वरच्या टोकाच्या जम्मू-काश्मीरला पोहोचेपर्यंत साधारणपणे अंदाजे एक ते सव्वा महिन्याचा काळ लोटला जातो..रोहिण्यांना सुरुवात झाली असून, या वर्षाच्या मॉन्सूनची प्रतीक्षा बळीराजाला लागली आहे. साधारणपणे दर वर्षी मॉन्सून २७ मे ते १ जूनच्या दरम्यान केरळमध्ये येतो. तेथून १ ते ५ जूनदरम्यान तो कर्नाटकात, तर १ ते ६ जूनदरम्यान तमिळनाडूमध्ये पोहोचतो. आंध्र प्रदेशात पोहोचण्याचा काळ ४ ते १० जून असा आहे. तर तेलंगणात ५ ते १२ जूनदरम्यान येतो..महाराष्ट्रात ७ ते १५ जूनदरम्यान दर वर्षी मॉन्सूनचे आगमन होते. गोव्यात तो ७ ते १० जूनदरम्यान असतो. छत्तीसगडमध्ये १० ते १६ जूनदरम्यान मॉन्सूनचे आगमन होते, तर ओडिशामध्ये १० ते १५ जूनपर्यंत मॉन्सून पोहोचतो. पश्चिम बंगालमध्ये १० ते १६ जूनपर्यंत, तर झारखंडमध्ये १२ ते १८ जूनपर्यंत पोहोचणारा मान्सून बिहारमध्ये १३ ते २० जूनदरम्यान हजेरी लावतो..पूर्व उत्तर प्रदेशात १५ ते २२ जून, तर मध्य प्रदेशात १५ ते २२ जूनदरम्यान आणि गुजरातमध्ये १८ ते २५ जूनदरम्यान मॉन्सूनचे जोरात आगमन होते. दिल्लीमध्ये २५ ते ३० जूनदरम्यान, तर हरियानात २६ जून ते १ जुलैदरम्यान पोहोचलेला असतो..त्याचबरोबर पंजाबमध्ये २७ जून ते ३ जुलैदरम्यान त्याचे आगमन होते आणि राजस्थानमध्ये २५ जून ते ५ जुलैदरम्यान, हिमाचल प्रदेशात २८ जून ते ५ जुलै, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये १ ते १० जुलैदरम्यान मॉन्सून दस्तक देतो. हवामान विभाग आणि अभ्यासकांच्या मते या तारखा अंदाजित असल्या, तरी दोन-चार दिवसांच्या फरकाने भारतात या तारखांना मॉन्सूनचे आगमन झालेले असते.