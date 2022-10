By

जळगाव : भुसावळ बाजारपेठ पोलिसांत आर्मॲक्टअंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील संशयितास उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला होता. अटक न होता संशयिताला जामीन मंजूर झाल्याचा राग मनात ठेवून बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी निखिल राजपूत या तरुणाला अमानवीय पद्धतीने त्याची अर्धी दाढी कैचीने कापून मरणासन्न अवस्थेत येईस्तव मारहाण केल्याची घटना घडली. जखमीवर जिल्‍हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून, जिल्‍हापेठ पोलिसांनी जखमीचे जाबजबाब नोंदवून घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.

जिल्‍हापेठ पोलिसांना जखमी निखिल सुरेश राजपूत (वय २९, रा. दत्तनगर) याने दिलेल्या जबाबात नमूद केल्याप्रमाणे निखिलविरुद्ध बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी (गुरनं ३३४/२२) अन्वये गुन्हा दाखल असून, त्याने उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथून अटकपूर्व जामीन मिळविला आहे. खंडपीठाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सोमवार, मंगळवार असे दोन दिवस सलग हजेरी व तपासात सहकार्य करण्याच्या अटीवर निखिलला जामीन मंजूर झाला आहे.(Inhuman beating of youth came for attendance Jalgaon Crime News)

न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तो सोमवारी (ता. १७) सायंकाळी बाजारपेठ पोलिसांत गेला. गुन्ह्याचे तपासाधिकारी सहाय्यक निरीक्षक हरीश भोये यांची भेट घेत त्यांना माहिती देत असतानाच अचानक डीबीचा पोलिस कर्मचारी कापडणे तेथे आला व तुझं काम झाल्यावर निरीक्षक गायकवाड यांना भेटायला ये, असे म्हणत त्याने निरीक्षक गायकवाड यांच्या केबिनमध्ये नेले.

तेथे कुठलेही कारण नसताना, फरारी संशयिताची माहिती विचारून दोन्ही पायांवर पट्ट्याने, नंतर पाठीवर लाकडी काठीने बेदम मारहाण केली. डोक्यावर स्टेपलर फेकत जखमी केले. तसेच कैचीने अर्धवट दाढी कापून त्याचा आसुरी आनंद घेत पुन्हा मारहाण केली. अगदी मरणासन्न अवस्था झाल्यावर निखिलची सलूनमध्ये दाढी करवून देत त्याच्या मित्राला बोलावून त्याच्यासोबत रात्री उशिरा रवाना करण्यात आले.

जळगावात उपचारार्थ दाखल

जखमी निखिल यांची प्रकृती अत्यवस्थ झाल्याने कुटुंबीयांनी तत्काळ त्याला जळगावी हलविले. जिल्‍हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून खासगी रुग्णालयात दाखल केले. जिल्‍हापेठ पोलिसांनी जखमी निखिलचा जबाब नोंदविला. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते.

अधिकारी नॉट रिचेबल

निखिल राजपूत मारहाण प्रकरणात बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांच्याशी मोबाईल क्रमांक ९४२०७५६५६१ वर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. जखमी राजपूतचे जाबजबाब नोंदविण्यात आले असून, यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कारवाई होणार असल्याचे जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

