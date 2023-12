Jalgaon News : रेल्वेत आता नाविन्यपूर्ण ‘धुके सुरक्षा यंत्रणे’चा वापर; आधुनिक यंत्रणेची सज्जता

Jalgaon News : थंडीत दिवसात धुक्यामुळे रेल्वे चालकांना सिग्नल यंत्रणा लवकर दिसत नाही. यामुळे रेल्वेचा स्पीड ३० ते ४० किलोमीटर एवढा मर्यादित असतो. आता मात्र मध्य रेल्वेने धुक्यावर मात करणारी यंत्रे रेल्वे चालकांना दिली आहेत.

यामुळे चालकांना रेल्वे मार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील सिग्नल यंत्रणा स्पष्ट दिसेल. तसेच रेल्वेचा वेग ७५ किलोमिटर प्रतीतास ठेवता येणार आहे.