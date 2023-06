Jalgaon News : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जलतरण तलावाची पाहणी

Jalgaon News : येथील क्रीडा संकुलातील जलतरण तलावात २३ वर्षीय अश्‍पाक बागवान याचा १८ जूनला बुडून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी बुधवारी (ता. २१) जलतरण तलावाची पाहणी केली.

जळगाव जिल्हा जलतरण संघटनेचे सचिव फारुक शेख यांनी जिल्हाधिकारी, क्रीडा संकुल समितीचे उपाध्यक्ष अमन मित्तल यांना प्रत्यक्ष भेटून मृत्यू प्रकरणी चौकशी करून ९ मागण्या केल्या.

दुपारी साडेतीनला जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी जलतरण तलावाची पाहणी केली. जिल्हा क्रीडाधिकारी मिलिंद दीक्षित या वेळी उपस्थित होते.(Inspection of swimming pool by Collector Tehsildar report submitted in case of youth death reason given is that there is no CCTV Jalgaon News)

जलतरण तलावाची खोली ४ ते ७ फूट इतकीच असावी हा नियम असताना, २०१२ च्या मृत्यूनंतर समितीने सदर खोली त्वरित ५ फूट करण्याची आदेश दिले असतानाही ९ वर्षांत खोली का कमी केली नाही? जलतरण तलावात जीवरक्षकाची नियुक्ती कायद्यानुसार व परिपत्रकानुसार आहे का?, तलावातील पाणीपातळी, त्यातील क्लोरीनची मात्राची नियमानुसार तपासणी होते का?, जलतरण तलावाचा ठेका क्रीडा संघटना, जलतरण संघटना अथवा जलतरण संस्थेला द्यावयाचे असताना, एका वैयक्तिक माणसांच्या नावे कोणत्या आधारे दिला?, जलतरण तलावाचा ठेक्याची मुदत ३१ मार्च २०२३ ला संपली असताना, नवीन टेंडर न काढता ठेकेदाराला कशाच्या आधारे नूतनीकरण करून देण्यात आले? आदी मुद्द्यांबाबत जो कोणी प्रशासकीय अथवा व्यवस्थापकीय अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असेल, त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

तहसीलदारांचा अहवाल

तहसीलदारांचे प्रतिनिधी राहुल वाघ यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन तरुणाच्या मृत्यूची चौकशी केली. त्यात तरण तलावावर सीसीटीव्ही नव्हते. यामुळे नेमका युवक कसा बुडाला हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, घटना कशी घडली याची पडताळणी करता आली नाही, घटनेवेळी जीवरक्षक होते किंवा नाही याची पडताळणी करता आली नाही, आदी मुद्दे अहवालात दिले आहेत.

