Jalgaon Crime News : अट्टल गुन्हेगाराने घराजवळच केली चोरी; 50 हजारांच्या चोरीत संशयिताला अटक

जळगाव : दुमजली घराच्या खालच्या मजल्यातील खोलीतून पन्नास हजारांची रोकड चोरून नेणाऱ्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारास एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने अटक केली आहे.

इश्तीयाक अली राजीक अली असे अटक करण्यात आलेल्या पोलिसांच्या अभिलेख्यावरील अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगाराचे नाव आहे.

तांबापुरा परिसरातील शहीद अब्दुल हमीद चौकात सादीन शब्बीर पटेल कुटुंबीयांसह वास्तव्याला असून, त्यांचे बी.जे. मार्केट येथे दुकान आहे.

बुधवारी (ता. १) रात्री ते परिवारासह घराच्या वरच्या मजल्यावर झोपण्यास गेले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्या घराचा कडीकोयंडा तुटलेला, तसेच घरातील सामान अस्ताव्यस्त असल्याचे दिसून आले. (Inveterate criminal steals close to home Suspect arrested in theft of Fifty thousand Jalgaon News)

घरातून पन्नास हजार रुपये चोरीला गेल्याचे त्यांना आढळून आले. याबाबत त्यांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. तपासादरम्यान इश्तीयाक अली राजीक अली या रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराने चोरी केल्याची गुप्त माहिती निरीक्षक जयपाल हिरे यांना मिळाली हेाती.

सहाय्यक फौजदार अतुल वंजारी, रामकृष्ण पाटील, इम्रान सय्यद, सुधीर सावळे, सचिन पाटील पथकाने इश्तीयाक अली राजीक अली यास तांबापुरा भागातून ताब्यात घेतले. चौकशीअंती त्याने गुन्हा कबुल केला आहे.

इश्तियाक अली याने दोन दिवसांपूर्वी तांबापुरातील एका तरुणावर तलवार उगारली हेाती. या गुन्ह्यातून बाहेर पडताच त्याने घरफोडीचा गुन्हा केल्याने त्याला अटक करून न्या. जे. एस. केळकर यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयनो त्यास ८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. स्वाती निकम यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहिले.

