जळगाव : शिरसोली (ता. जळगाव) प्र. बो. येथील जुना धानवड शेतरस्त्याची दुरवस्था झाली होती. याबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे लोकसहभागातून रस्ता करण्याचा मानस बोलून दाखविला.

मंत्री पाटील यांनी तत्काळ रस्त्यासाठी आर्थिक मदत करून शेतकऱ्यांच्या लोकसहभागातून केवळ आठ-दहा दिवसांत दोन किलोमीटर रस्त्याचे मुरमीकरण पूर्ण करण्यात आले.

शिरसोली येथे पालकमंत्री पाटील यांचे शेतकऱ्यांनी आभार मानून ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व सेनेचे पदाधिकारी यांनी सत्कार केला.(Involvement of Gulabrao Patil for the road jalgaon news)

या वेळी मंत्री पाटील यांनी या रस्त्यावर स्थानिक आमदार निधीतून मोरी बांधकाम करण्यात येईल, निधीची कमतरता भासू देणार नाही, शिरसोली ते जुना धानवड रस्त्याचे पुढील काळात खडीकरण व डांबरीकरण करू, असे आश्वासन दिले.

सरपंच प्रवीण बारी, माजी सभापती नंदलाल पाटील, उपजिल्हाप्रमुख नानाभाऊ सोनवणे, सोसायटीचे अध्यक्ष विजय काटोले, माजी सरपंच प्रदीप पाटील, शिवदास बारी, नंदू वराडे, माजी सरपंच हिरामण काटोले, घनश्याम काटोले, भागवत बारी, अनिल पाटील, पंडित मामा, श्रावण ठाकूर व शेतकरी उपस्थित होते.

