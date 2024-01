Jalgaon News : पारोळ्यात गॅस सिलिंडरच्या स्फोटांमुळे अवैध रिफिलिंग सेंटरचा मुद्दा ऐरणीवर

Jalgaon News : तालुक्यातील म्हसवे शिवारात वाहनात अवैध गॅस भरताना सिलिंडरचा स्फोट झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १९) रात्री घडली. एकापाठोपाठ नऊ गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन सुमारे अडीच लाखांचे नुकसान झाले.

या स्फोटात कुठलीही जीवित हानी झाली नसली तरी दोन ओमिनी जळून खाक झाल्या आहे. या दुर्घटनेमुळे गाव भयभीत झाले आहे. या प्रकरणी येथील एका जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (issue of illegal refilling centers in Parole due to explosions of gas cylinders jalgaon news)