Jalgaon CM Daura: शहरातील रस्त्यांसाठी 100 कोटींचा ‘बूस्टर’! मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा; MIDCत नवीन उद्योग आणणार

सकाळ वृत्तसेवा जळगाव : जळगावला रस्त्यांसाठी आणखी १०० कोटी देवू, जळगामध्ये एमआयडीसीत उद्योग उभारून रोजगार देणार, अमळनेरला नगरोत्थान योजना सुरू करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, तर जळगावच्या विकासासाठी निधी देण्यात कमी पडणार नाही अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. नार-पार योजनेचे पाणी जळगावलाही मिळणार अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. (100 crore booster for city roads Announcement of CM Deputy Chief Minister) कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना दीड लाखांच्या धनादेशाचे वितरण करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आदी. esakal Loading content, please wait...