'बाळा, आज जाऊ नको...'; वडिलांचे शब्द ठरले अखेरचे, मोबाईल उचलताना रेल्वेतून पडून मृत्यू, १ दिवस आधी घेतलेला नवा लॅपटॉप

मेहुणबारे : 'बाळा, आज जाऊ नको, मी शेतातील काम आटोपतो, उद्या आपण दोघे सोबत जाऊ, असे वडिलांनी कळवळून सांगितलेले शब्द अखेरचे ठरले. वडिलांच्या सूचनेवर, 'नाही, मी जाऊन येतो,' असे म्हणत धुळ्याकडे निघालेल्या तारखेडा (ता. पाचोरा) येथील यश गणेश पाटील (वय १९) या तरुण विद्यार्थ्याचा रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला. जामदा (ता. चाळीसगाव) रेल्वे स्थानकावर प्लॅटफॉर्मवर पडलेला मोबाईल उचलण्याच्या प्रयत्नात शनिवारी (ता. ८) सकाळी साडेसहाला हा अपघात झाला..यश हा अभियांत्रिकीच्या द्वितीय वर्षाच्या प्रवेशासाठी धुळे येथे जाण्यास निघाला होता. वडिलांनी त्याला पाचोरा रेल्वे स्थानकापर्यंत सोडले; पाचोऱ्याहून तो सेवाग्राम एक्स्प्रेसने चाळीसगावला पोहोचला आणि तेथून धुळ्याकडे जाणाऱ्या "मेमू" लोकलमध्ये बसला. .Mumbai News: कर्तव्य बजावताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना दुर्घटना.सकाळी साडेदहाच्या सुमारास गाडी जामदा स्थानकात थांबत असताना त्याच्या हातातील मोबाईल सुटून प्लॅटफॉर्मवर पडला. तो उचलण्याच्या घाईत चालत्या गाडीतून उतरताना त्याचा पाय गाडी आणि प्लॅटफॉर्मच्या फटीत अडकला. यात तो गंभीर जखमी झाला. उपचारासाठी मेहुणबारे ग्रामीण रुग्णालयात नेत असताना वाटेतच त्याची प्राणज्योत मालवली. या प्रकरणी चाळीसगाव रेल्वे पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..Mumbai Metro: मुंबईकरांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी दर 3 मिनिटांनी मेट्रो धावणार, फेऱ्यांमध्येही वाढ; पाहा नवे वेळापत्रक.एक दिवसापूर्वीच नवीन लॅपटॉपयशच्या बॅगेत प्रवेशासाठी लागणारी मूळ शैक्षणिक कागदपत्रे आणि खिशात पाचोरा-धुळे तिकीट मिळून आले. विशेष म्हणजे, अभियांत्रिकीच्या अभ्यासासाठी वडिलांनी अवघ्या एका दिवसापूर्वीच त्याला ५० हजारांचा नवीन लॅपटॉप घेऊन दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.