Jalgaon ACB Action : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याला लाचखोरी भोवली! 'हॉटेल ग्रीन पार्क'मध्ये 4 लाख 80 हजार स्वीकारताना रंगेहात पकडले; जळगाव 'ACB'ची धडक कारवाई

जळगाव/पारोळा : धुळे जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याने एका खासजगी सुरक्षा एजन्सीच्या मालकाच्या मदतीने तब्बल पाच सुरक्षारक्षकांच्या सुरक्षारक्षक मंडळात नोंदणी शिफारसपत्रासाठी साडेसात लाखांची लाच (Dhule Zilla Parishad employee bribery case) मागितली. या प्रकरणी जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पारोळ्यातील हॉटेल ग्रीन पार्कमध्ये सापळा रचून खासगी व्यक्तीला चार लाख ८० हजार रुपयांची लाच घेताना मुद्देमालासह पकडले..तक्रारदार २८ वर्षीय तरुण १४ महिन्यांपासून धुळे जिल्हा परिषदेत सुरक्षारक्षक आहे. खासगी सुरक्षा एजन्सीत ६० दिवस काम केल्यानंतर सुरक्षारक्षक मंडळात नोंदणी केली जाते. तक्रारदारासह इतर चार सहकाऱ्यांच्या नोंदणी शिफारसपत्र सुरक्षा मंडळाकडे पाठविण्यासाठी धुळे जिल्हा परिषदेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा फिटर (वर्ग-३) पुरुषोत्तम वाघ (वय ५०) आणि बारकू पाटील (६०) यांनी प्रत्येक सुरक्षारक्षकाकडून दीड लाखाप्रमाणे साडेसात लाखांची लाच मागितली..तक्रारदाराने यापूर्वी संशयितांना एक लाख रुपये दिले होते. उर्वरित साडेसहा लाखांसाठी वारंवार तगादा लावल्याने तक्रारदाराने मंगळवारी (ता. ११) जळगाव ‘एसीबी’कडे तक्रार दिली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धुळे जिल्हा परिषदेत तक्रारीची पडताळणी केली. संशयितांनी १ लाख रुपये पूर्वी स्वीकारल्याचे मान्य केले व उर्वरित रकमेसाठी तडजोड करून ५ लाख ८० हजार रुपये लाच ठरविली..Miraj News : नामकरणाचा श्रेयवाद पेटला! प्रशासकीय इमारतीला डॉ. आंबेडकरांचे नाव, तर सभागृहाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर; सत्ताधारी-विरोधक भिडले.पूर्वीचे १ लाख रुपये वजा करून उर्वरित ४ लाख ८० हजार रुपये बारकू पाटील याच्याकडे देण्यास सांगण्यात आले. बुधवारी सायंकाळी पारोळ्यातील हॉटेल ग्रीनपार्कमध्ये बारकू पाटील याला तक्रारदाराकडून चार लाख ८० हजारांची लाच स्वीकारताना ‘एसीबी’च्या पथकाने पंचांसमक्ष ताब्यात घेतले. पुरुषोत्तम वाघ व बारकू पाटील यांना ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी पारोळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.