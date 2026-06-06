कारने धडक देताच दुचाकीवरील चौघे हवेत उडाले, चिमुकलीसह चौघांचाही जागीच मृत्यू; घटनास्थळी रक्ताचा सडा

वरणगाव, जळगाव, ता. ५: सुरत नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील हिरा मारुती मंदिराजवळ भरधाव कारने दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील महिला, तरुण, एकवर्षीय चिमुकली व १४ वर्षीय मुलगा ठार झाला. ही दुर्घटना शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. Jalgaon Crash Leaves Four Dead, Police Probe Underway.उन्हाच्या कडाक्यात लस्सी पिण्यासाठी जात असताना, आदिवासी कुटुंबावर काळाने घाला घातल्याने वरणगावात हळहळ व्यक्त होत आहे. मृतांत ऐश्वर्या बहादूर भोसले (वय ३०), विजय शंकर काळे (१९), विघ्नेश शंकर चव्हाण (१४) व मोनालिसा भोसले (१) यांचा समावेश आहे..मान्सून गोव्यात दाखल, दोन दिवसांत महाराष्ट्रात; १० जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज.लस्सीचा बेत ठरला काळमूळचे मलकापूर (जि. बुलडाणा) येथील फासेपारधी समाजातील काही कुटुंबे वरणगावातील कपिलनगरमध्ये पत्र्याच्या घरांत दोन-तीन महिन्यांपासून वास्तव्यास आहेत. विजय काळे हा त्याच्या मामी ऐश्वर्या भोसले, विघ्नेश चव्हाण व मोनालिसा भोसले यांना घेऊन दुचाकीने (एमएच २२, बीडी ३६८१) बाजार करण्यासाठी वरणगावकडे जात होता. महामार्गावरील हिरा मारुती मंदिराजवळ पोहोचले असता, समोरून आलेल्या एका अनियंत्रित भरधाव कारने (एमएच १९ ईव्ही ५३५३) दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती, की दुचाकीवरील चौघेही हवेत उडून रस्त्यावर दूरवर फेकले गेले. सर्व जण रक्ताच्या थारोळ्यात पडले. घटनास्थळी रक्ताचा सडा पडला होता..काळीज चिरणारा आक्रोशअवघ्या एक वर्षांच्या चिमुरडीसह कुटुंबातील चार हक्काची माणसे अचानक डोळ्यांदेखत गेल्याचे दुःख सहन न झाल्याने नातेवाइकांनी जिल्हा रुग्णालयात हंबरडा फोडला. नातेवाइकांचा काळीज चिरणारा आक्रोश पाहून डॉक्टर, कर्मचारी व नागरिकांचेही डोळे पाणावले होते..भीषण अपघातानंतर वरणगाव व आदिवासी बांधवांत प्रचंड संतापाची लाट उसळली. निष्पाप चौघांचा बळी घेणाऱ्या त्या चालकाविरोधात पोलिसांनी ता तडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करावी व पीडित गरीब कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मृतांच्या नातेवाइकांनी केली. या प्रकरणी वरणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..धावपळ अन् रुग्णालयात आक्रोशअपघाताचा मोठा आवाज होताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळाकडे धाव घेतली. नागरिकांनी अपघातग्रस्त दुचाकी ओळखली व कपिल वास्तूनगरमधील त्यांच्या नातेवाइकांना घटनेची माहिती दिली. सर्व गंभीर जखमींना तातडीने जळगाव जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच तिघांची प्राणज्योत मालवली होती, तर एकाचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.