जळगाव

Jalgaon : दुचाकी, कार अन् बसचा भीषण अपघात, कारमधील ५ जणांसह ६ जणांचा मृत्यू, चिमुकला बचावला

Amalner Accident News अमळनेरमध्ये एक दुचाकी, कार आणि एसटी बसची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. या अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झालाय तर काही जण जखमी झाले
Amalner Accident Leaves Six Dead, Several Injured

Amalner Accident Leaves Six Dead, Several Injured

Esakal

सूरज यादव
Updated on

जळगावात तिहेरी अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. अमळनेर - धुळे महामार्गावर हा भीषण अपघात झाला आहे. एक दुचाकी, कार आणि एसटी बसची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. या अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झालाय तर काही जण जखमी झाले आहेत. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
accident
accident news
Amalner