Jalgaon : दुचाकी, कार अन् बसचा भीषण अपघात, कारमधील ५ जणांसह ६ जणांचा मृत्यू, चिमुकला बचावला

जळगावात तिहेरी अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. अमळनेर - धुळे महामार्गावर हा भीषण अपघात झाला आहे. एक दुचाकी, कार आणि एसटी बसची धडक होऊन ही दुर्घटना घडली. या अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झालाय तर काही जण जखमी झाले आहेत. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अमळनेर धुळे रस्त्यावर तीन गाड्यांचा विचित्र अपघात झाला. या अपघातात वरणगाव इथला दुचाकीस्वार आणि कारमधील पाच जण असे एकूण सहा जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर कारमध्ये असलेला एक चिमुकला आश्चर्यकारकरित्या बचावला आहे. त्याला स्थानिकांनी बाहेर काढलं..अहिल्यानगरमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यावर हल्ला, धावत्या गाडीवर गोळीबार.अमळनेर-धुळे रस्त्यावर झालेला हा अपघात इतका भीषण होता की कारचा चुराडा झाला आहे. अपघात नेमका कसा झाला याची माहिती समोर आलेली नाही. अपघातानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. अपघाताची नोंद पोलिसात झाली आहे. जखमींवर गुजरातच्या व्यारा इथं उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.