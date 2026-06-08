Jalgaon News : देवदर्शनाहून परतताना अपघात, क्रूझरमधील नाशिकच्या २ महिलांचा मृत्यू, १० जण गंभीर जखमी

जामनेर, ता. ७: येथील बोदवड रस्त्यावरील मालदाभाडीजवळ क्रूझर व कारची समोरासमोर भडक झाली. या अपघातात नाशिकच्या दोन महिला ठार झाल्या. ही घटना रविवारी (ता. ७) सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. या अपघातात दोन्ही वाहनांतील आठ ते यहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले. या अपघातातील जखमी प्रवासी नाशिक खादगाव व जळगाव येथील रहिवासी आहेत. Fatal Head-On Crash Shocks Nashik Pilgrim Group.खादगाव (ता. जामनेर) येथील काही भाविक भोपाळजवळील सिहोर येथून क्रूझरने घराकडे परतत होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास मालदाभाडीजवळ समोरून येणाऱ्या नाशिक येथील कार आणि क्रूझरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. ही कार बोदवड येथे जात असल्याचे सांगण्यात आले. या अपघातात नाशिक येथील चंद्रकला सूर्यकांत माळी व यशोदाबाई (पूर्ण नाव अद्याप समजू शकले नाही) ठार झाल्या..समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पुण्याहून नागपूरला निघालेल्या बसला ट्रकची धडक; २५ जण जखमी, ११ गंभीर.अपघातात जखमी झालेल्यांमध्ये काव्या (वय ५१, रा. बिन्हाडेरा खादगाव, ता. जामनेर), पद्माबाई (७०, रा. खादगाव), हर्शल माळी (३१), स्वाती (३०, दोन्ही रा. नाशिक), उज्वला निकम (३८, खादगाव), मनीषा पवार (३५, नेरी, ता. जामनेर), नीता चिंबोले (४१, खादगाव), चैतन्य पवार (१४, नेरी), सरला तायडे (४०, खादगाव), प्रीती बिन्हाडे (३०), नंदा माळी (४०, दोन्ही रा. जळगाव) यांचा समावेश आहे..अपघाताची माहिती मिळताच रुगणवाहिकाचालक जालम राजपूत यांनी तत्काळ घटनास्थळी जाऊन सर्व जखमीना शहरातील उपजिल्ह्य रुग्णालयात आणले. तेथून सर्वांना जळगावला हलविण्यात आले आहे. अपघाताची माहिती कळताच पोलिस, पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते व नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.