जळगाव

Jalgaon News : देवदर्शनाहून परतताना अपघात, क्रूझरमधील नाशिकच्या २ महिलांचा मृत्यू, १० जण गंभीर जखमी

जामनेरमध्ये मालदाभाडीजवळ समोरून येणाऱ्या नाशिक येथील कार आणि क्रूझरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास हा अपघात झाला असून यात दोघांचा मृत्यू झालाय.
Cruiser-Car Collision Leaves Two Dead Near Jamner

Cruiser-Car Collision Leaves Two Dead Near Jamner

Esakal

सूरज यादव
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जामनेर, ता. ७: येथील बोदवड रस्त्यावरील मालदाभाडीजवळ क्रूझर व कारची समोरासमोर भडक झाली. या अपघातात नाशिकच्या दोन महिला ठार झाल्या. ही घटना रविवारी (ता. ७) सायंकाळी पाचच्या सुमारास घडली. या अपघातात दोन्ही वाहनांतील आठ ते यहा प्रवासी गंभीर जखमी झाले. या अपघातातील जखमी प्रवासी नाशिक खादगाव व जळगाव येथील रहिवासी आहेत. Fatal Head-On Crash Shocks Nashik Pilgrim Group

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