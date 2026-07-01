संत सखाराम महाराज संस्थानाला भीषण आग; शॉर्ट सर्किटमुळे दुर्घटना, भाविकांना तातडीने बाहेर काढलं...

अमळनेर : संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध अशा प्रती पंढरपूर अमळनेर येथील संत सखाराम महाराज वाडी संस्थानला बुधवारी (ता. १) रात्री आठच्या सुमारास विजेच्या शॉर्ट सर्किटने आग लागली. अथक प्रयत्नानंतर दोन तासांनी रात्री दहाच्या सुमारास आग आटोक्यात आली. सकाळी हभप प्रसाद महाराज अमळनेरची संत सखाराम महाराजांची दिंडी घेऊन पंढरपूरकडे रवाना झाले. .रात्री आठच्या सुमारास ‘सीसीटीव्ही’ यंत्रणेला शॉर्टसर्किटमुळे वाडी संस्थानातील विठ्ठल रुख्मिणी मंदिरावरील प्रसाद महाराजांच्या बैठक खोलीला आग लागली. मंदिर संपूर्ण लाकडी आहे. दरवर्षी मंदिराला ऑइल पेंट लावला जातो. त्यामुळे आगीने काही क्षणातच रौद्र रूप धारण केले. आग लागल्याचे लक्षात येताच तत्काळ अमळनेर, पारोळा येथील अग्निशमन दलाच्या बंबासह खाजगी वाहने व नागरिकांनी आग विझवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले..Pune Fire : पत्रावळ्यांच्या कारखान्याला भीषण आग; शेजारील क्लिनिक, चार सदनिकांसह टाईल्सचे गोदाम खाक.घटनेची माहिती मिळताच पालिकेचे मुख्याधिकारी गणेश शिंदे, पारोळा पालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार नेरकर यांनी अग्निशमन दलाला घटनास्थळी पाठवून ते स्वतःही दाखल झाले. अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आग विझविण्यास सुरवात केली. याठिकाणी मोठी गर्दी झाल्याने आग विझविण्यासाठी अडथळे निर्माण होत होते. आमदार अनिल पाटील यांनी चोपडा, शिरपूर, पारोळा येथील गाड्या पाठविण्याची विनंती केली. पारोळा पालिकेची गाडी तातडीने दाखल झाली. अमळनेर शहर पत्रकार संघाने सोशल मीडियावर खाजगी टँकरधारकांना आवाहन केले. आमदार अनिल पाटील यांनी आर. बी. कन्स्ट्रक्शनचे टँकर पाठविले..Wardha News: राष्ट्रीय महामार्गावर कंटेनरला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या दोन तासांच्या प्रयत्नानंतर आग आली नियंत्रणात.घटनास्थळी नगरसेवक अनिल महाजन, पंकज चौधरी, बाळा संदनशिव, पंकज भोई, गोपी कासार, सूरज परदेशी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन राजपूत, जितेंद्र ठाकूर, नितीन निळे, विजय पाटील, संजय पाटील, महेंद्र पाटील, शोएब शेख, अरशद खान, हुजैफा पठान, इमरान पठान, नईम पठान, नसीब पठान, राजा पठान, फरहान शेख, आकिब पठान, रिजवान खान यासह अनेकांनी मदतकार्य केले. या मदतकार्यातून हिंदू- मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडले..प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे, पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय निकम हे स्वतः घटनास्थळी येऊन मदतकार्यात सक्रीय झाले होते. उपविभागीय पोलिस अधिकारी विनायक कोते यांनी पोलिस ताफ्यासह येऊन गर्दी हटवल्याने अग्निशामक दलाला आग विझविणे सोयीचे झाले. मुख्य मंदिराची इमारत, प्रसाद महाराजांचे निवासस्थान तसेच इतर परिसर जळाला असला तरी मंदिरातील देव शाबूत राहिले. त्यामुळे आस्था आणि भक्तीची प्रचिती दिसून आली..दरम्यान, आगीमुळे मंदिराचे मोठे नुकसान झालेले असल्याने ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होत नाही, तोपर्यंत काही दिवस मंदिर दर्शनासाठी बंद राहणा असल्याची माहिती प्रांताधिकारी मयूर भंगाळे यांनी चर्चेअंती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.