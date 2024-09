अमळनेर : शहरवासीयांचा पाणीप्रश्‍न कायमचा सुटून दररोज २४ तास पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झालेल्या २४ बाय ७ या नगरपरिषदेच्या १९७ कोटींच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेची ई- टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेचे काम सुरु करण्यासाठी पालिकेच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरवासीयांचा पाणीप्रश्‍न कायमचा सुटणार असल्याचे सुचिन्ह निर्माण झाले आहे. मंत्री अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नातून नगरोथान योजनेंतर्गत राज्य शासनाने या योजनेला मंजुरी दिली आहे. (Amalnerkar water problem will be solved Minister Anil Patil efforts are successful )