Forest department staff while filling the artificial water bodies in the forest with the help of tankers. esakal

जळगाव Jalgaon News : वन्य प्राण्यांसाठी कृत्रिम पाणवठे ठरताहेत संजीवनी; जंगलात नैसर्गिक स्त्रोत आटल्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा Jalgaon : तालुक्यातील जंगलांमधील नैसर्गिक पाणवठे आटले असून, प्राण्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या कृत्रिम पाणवठ्यांद्वारे उन्हाळ्यात वन्यप्राण्यांची तहान भागवली जात आहे.