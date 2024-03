Jalgaon News : रेल्वेक्रॉसींगवर ग्रामस्थांचा अडीच तास रास्ता रोको; आमदार चंद्रकांत पाटील आंदोलन स्थळी

Jalgaon News : तालुक्यातील रेल्वे क्रॉसिंग उड्डाणपुलावर नाडगाव, नांदगाव येथील ग्रामस्थांनी भीम आर्मी संघटनेच्या नेत्तृत्वाखाली अडीच तास रास्ता रोको आंदोलन केले.

राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ वर आंदोलनामुळे वाहतूक ठप्प होऊन लांबच लांब रांगा लागल्या. रेल्वे क्रॉसिंगवर पादचारी पूल मंजूर करावा, प्रतिभानगर, दादानगर येथील नागरिकांना ये-जा करण्यासाठी बोगद्याची व्यवस्था करावी. मुक्ताईनगर व बोदवडहून सुटणाऱ्या बस उड्डाणपुलावरून न जाता नाडगांव, नांदगाव येथून जाव्यात आदी मागण्यांसाठी रास्ता रोको करण्यात आला. (Jalgaon Block way of villagers for two hours at railway crossing MLA Chandrakant Patil at protest site)