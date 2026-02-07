Jalgaon Crime News : नात्याला काळिमा! 1 लाख 70 हजारांसाठी पोटच्या 14 वर्षांच्या लेकीचा सौदा; आई-वडिलांसह सात जणांवर गुन्हे

जळगाव : लग्नासाठी तब्बल एक लाख ७० हजार रुपये स्वीकारून १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे लग्न लावून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात (Jalgaon Child Marriage Case) मुलीचे आई-वडील, बहीण, आत्या, मध्यस्थी महिला, एक तृतीयपंथीय, तसेच मुलीचा पती अशा सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत..तपासादरम्यान पहिल्या मुलीचे लग्न लावताना वराने त्याचा मित्रही वधू शोधत असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार पहिल्या मुलीच्या बहिणीचेही लग्न लावून देण्यात आले आणि त्या मोबदल्यातही एक लाख ७० हजार रुपये स्वीकारले होते. दुसऱ्या मुलीचे लग्न लावून देताना ती अल्पवयीन असल्याचे उघड झाले..Ratnagiri Cricket Player : खेळ रंगात असतानाच नियतीचा घाला! पंचांसमोरच क्रिकेटपटूचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने अंत, रत्नागिरीवर शोककळा.संबंधितांनी मुलगी १८ वर्षांची असल्याचे सांगून वराची दिशाभूल केली होती. त्यामुळे आई-वडील, बहीण, आत्या, मध्यस्थ महिला व तृतीयपंथीय व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे, तसेच मुलगी अल्पवयीन असल्याची खात्री न करता तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून संबंधित तरुणावरही गुन्हा नोंदविला आहे. या प्रकरणाचा तपास तालुका पोलिसांकडून सुरू असून, अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.