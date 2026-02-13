Emotional HSC Exam Story : आईचा मृतदेह घरात असताना मुलीने दिला बारावीचा पेपर; मन सुन्न करणाऱ्या घटनेने गावकरी हेलावले

चोपडा (जळगाव) : नियती कधी कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जायला लावेल, याचा नेम नसतो. अशीच एका काळीज पिळवून टाकणारी घटना गोरगावले खुर्द (ता. चोपडा) गावात घडली. बारावीची परीक्षा (Chopda HSC News) देणाऱ्या विद्यार्थिनीच्या आईचा मृत्यू झाला. अशा परिस्थितीतही जड अंत:करणाने मुलीने बारावीचा पेपर (Emotional HSC Exam Story from Chopda, Jalgaon) दिला. .आईचा मृतदेह घरात असताना, तिचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मुलगी परीक्षा केंद्रात पेपर देत होती. या घटनेमुळे गोरगावलेकर हेलावल्याचे दिसून आले. गोरगावले येथील बालमोहन विद्यालयात बारावीच्या विज्ञान शाखेची विद्यार्थिनी वसुंधरा करमचंद पाटील हिची आई सुनंदाबाई (वय ४६) यांचे गुरुवारी (ता. १२) पहाटे दुर्धर आजाराने निधन झाले..घरात रडारड सुरू होऊन कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली. जन्मदात्री सोडून गेल्यानंतर त्याच दिवशी त्या विद्यार्थिनीचा बोर्डाचा पेपर होता. एका बाजूला आई हरपल्याचे दुःख व दुसऱ्या बाजूला वर्षभराची घेतलेली मेहनत अशा कात्रीत अडकलेल्या वसुंधराने मन खंबीर करीत अश्रूंना मोकळी वाट करून दिली. मुलगी चांगली शिकली पाहिजे, हे आईचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिने पेपर दिला..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.यासाठी तिला कुटुंबातील सदस्यांसह शिक्षकांनी धीर दिला. डोळ्यांत अश्रू आणि मनात आईच्या आठवणी असतानाही वसुंधराने तीन तासांचा पेपर सोडविला. तो संपल्यानंतर वसुंधरी घरी परतल्यावर आईच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वैयक्तिक दुःखापेक्षा आपल्या भविष्यातील कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या वसुंधराबद्दल गावात सहानुभूती निर्माण झाली असून, तिच्या धैर्याचे एकीकडे कौतुक होत असताना, दुसरीकडे तिचे मातृछत्र हरपल्याने हळहळही व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.